Готовность базы МКУ «ЖКХ Барвихинское» к работе в зимний период проверил Андрей Иванов

У предприятия подготовлены 12 единиц собственной техники, а также 4 единицы арендованной: два трактора, КДМ и мини-погрузчик.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил готовность уборочной техники на базе МКУ «ЖКХ Барвихинское» к работе в зимний период. У предприятия подготовлены 12 единиц собственной техники – это 7 тракторов, 3 мини-погрузчика, экскаватор и фронтальный погрузчик. Еще 4 единицы взяли в аренду: 2 трактора, КДМ и мини-погрузчик. Также зимой уборку будут производить 16 средств малой механизации с роторами и щетками.

«Техники, инвентаря, расходников и противогололедных материалов на базе достаточно. Главный вопрос — укомплектованность кадрами. Благодаря повышению зарплат, которое мы провели в этом году, люди на работу идут. В том числе возвращаются те, кто ранее увольнялся. На прошлой неделе, например, вакансий было 15, сейчас осталось 9. Рассчитываем, что к началу сезона вопрос будет полностью закрыт», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что для работы в зимний период на базе «ЖКХ Барвихинское» заготавливают более 4100 щеточных дисков для тракторов и мотоблоков, 100 снеговых лопат и 68 ледорубов. Объем горюче-смазочных материалов составляет более 2 610 литров.