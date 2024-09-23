Готовность благоустройства лесопарка Северный в Г.о. Пушкинский составила 85%

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с коллегами в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» снова проверили ход благоустройства территории лесопарка Северный.

Две недели назад глава с коллегами уже посещали строительную площадку. За это время практически готова дорожно-тропиночная сеть, освещение. На детских игровых площадках установили архитектурные элементы. Работы по благоустройству лесопарка Северный проходят активно. Готовность объекта составляет 85%

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Хочу сказать, это совершенно другой уровень организации отдыха», — отметил Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Территория станет местом для приятного времяпровождения горожан и гостей округа совершенно с разными предпочтениями досуга. Так, в лесопарке обустроена дорожка для велосипедистов. Родители смогут приводить детей на современные игровые площадки. Комфортабельные зоны обустроены для занятий спортом.

Глава округа Максим Красноцветов обратил внимание, что безопасность отдыхающих в темное время суток непременно повысится. На территории лесопарка Северный разместят камеры видеонаблюдения и качественное освещение.