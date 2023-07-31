Готовность детского сада в Щелкове оценивается в 70 процентов

Детсад «Радуга» на Первомайской улице готов на 70%, все работы идут по графику. По планам, двери обновленного детсада откроются 1 сентября.

«Обучение и воспитание детей должно проходить в комфортных условия, поэтому мы особое внимание уделяем состоянию наших образовательных учреждений», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

По его словам, в «Радуге» к концу июля уже прокладываются инженерные сети и стартовало благоустройство прилегающей территории. Здание детсада с 1957 года обветшало, износили коммуникации. Во время капремонта в нем заменили кровлю, обновили фасад, заменили окна и двери, отремонтировали игровые комнаты и спальни. Вскоре там появится новая мебель и современное оборудование.