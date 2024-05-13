Готовность детского центра им. Рошаля в Красногорске составляет уже 95 процентов

На площадке детского центра имени Рошаля в подмосковном Красногорске задействовано более тысячи семисот тысяч рабочих и двадцать единиц спецтехники. На объекте продолжается поставка медоборудования и мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент рабочие занимаются чистовой отделкой, устройством инженерных сетей, ведут благоустройство прилегающей территории. Одновременно ведется сборка и расстановка мебели, поставка медицинской техники и оборудования.

Напоминаем, что ежегодно здесь смогут по полису ОМС получать медпомощь пятнадцать тысяч детей от рождения до 18 лет, а еще сто пятьдесят тысяч ребят — обследоваться и консультироваться с врачами.