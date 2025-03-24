Готовность к ликвидации лесных пожаров проверили в округе Шатура

Специальные пожарно-тактические учения прошли около деревни Дмитровка в муниципальном округе Шатура. Огнеборцы отработали сценарий по тушению сразу трех очагов возгорания.

С наступлением тепла в Подмосковье приходит и пожароопасное время. В связи с этим службы проверяют на готовность к ликвидации огня при разных обстоятельствах.

Так, недавно специалистов проверили близ деревни Дмитровка. В рамках учений отработали сценарий, при котором три локации сразу поджег злоумышленник. Сухая трава быстро распространяла огонь, который мог разрастись до больших масштабов.

Для тушения огня привлекали 15 единиц специализированной техники и личный состав пожарных подразделений. Также ЧП устраняли сотрудники лесной охраны, группы из добровольных дружин и силовых структур.

С ситуацией справились блестяще: отметились быстрой реакцией и слаженными действиями. Службы Шатуры готовы к пожароопасному сезону.

«В этом году ситуация осложняется тем, что была теплая зима. Воды сейчас мало, в водоемах ее минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», — объяснил Сергей Аржанов, начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона.

В Московской области с 20 марта начался пожароопасный сезон. Он продлится до 15 ноября. Жителей призвали соблюдать правила безопасности, не оставлять очаги возгорания без присмотра на участках, не жечь костры в лесах, а о ЧП сообщать по единому номеру «112».