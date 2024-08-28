Готовность к новому учебному году обсудили на оперативном совещании в Щелково

В городском округе Щелково под руководством главы муниципалитета Андрея Булгакова состоялось оперативное совещание, одной из главных тем которого стала готовность к новому учебному году.

В преддверии учебного года в округе построили долгожданную для жителей школу в Медвежьих Озерах. В зданиях школ №3 и №13 выполнили капитальный ремонт.

«Динамика капитальных ремонтов образовательных учреждений уже выросла в два раза по сравнению с прошлой пятилеткой, но на достигнутом не останавливаемся. Важная новость для всех жителей округа — нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детскими садами», — отметил в своем телеграм-канале Глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Андрей Булгаков уточнил, что речь идет о первых корпусах школ №21 и №24, лицее №14, а также детских садах, которые выступают структурными подразделениями школ №16, 21 и 10.

В округе также продолжат работу над открытием стадионов. Так, с 2021 года в Щелково в эксплуатацию сдали 14 больших спортивных объектов. В нынешнем году стадионы откроют в новом корпусе школы №19, в школах №13 и №24, в гимназии №2.

На еженедельном оперативном совещании также обсудили не менее актуальную тему — готовность к новому отопительному сезону.

«Видим хорошую динамику у всех, за исключением нескольких УК, которые до сих пор не могут выстроить свою работу ни по одному из направлений. *Было много возможностей исправиться, но результата пока нет, а жители вечно ждать не будут», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Часть поручений уже выполнена: на детской площадке у дома №25 установили дополнительные тренажеры, по ул. Талсинская опилили сухие деревья.

Главным событие текущей недели станет День города. Глава напомнил щелковцам, что в этот день они могут оказать помощь жителям Курской и Белгородской областей. Афиша праздничных мероприятий, приуроченных Дню города, размещена на официальном сайте и социальных сетях Администрации округа.