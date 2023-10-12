Готовность нового детского сада в Мытищах составляет уже почти пятьдесят процентов

На улице Колпакова в Мытищах продолжается возведение нового дошкольного образовательного учреждения, там строители уже приступили к фасадным работам. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

В настоящее время на объекте задействовано девяносто пять рабочих, а также пять единиц техники. Ведется монтаж инженерных сетей, оконных блоков, также благоустраивают прилегающую территорию.

Отмечается, что общая площадь трехэтажного здания составит три с половиной тысячи квадратных метров. При этом открытие данного детского сада планируется в День знаний в следующем году.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов стало известно, что до конца этого года в регионе откроется двенадцать садов после капитального ремонта.