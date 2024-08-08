Готовность новой школы в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе составляет почти 75 процентов

Девелопер группа «Самолет» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе школу, рассчитанную на тысячу сто учеников, в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Роб этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что все строительные работы идут в соответствии с установленным ранее графиком. Так, в настоящий момент на площадке задействовано почти сто двадцать человек, четыре экскаватора и один каток. Строители занимаются устройством фасада, внутренними отделочным и инженерным работами и уже приступили к благоустройству территории.

Новая трехэтажная школа сможет вместить 44 параллели. Вместе с учебными классами в здании организуют мастерские, кружковые для творческих занятий и помещения для групп продленного дня. На первом этаже расположатся кабинеты специалистов: логопеда и психолога, а также медблок с процедурной. Питание детей организуют в столовой на 600 посадочных мест.