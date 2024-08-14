Готовность новых поликлиник в ЖК «Инновация» г.о. Одинцово составляет 99%

Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым проверили готовность детской и взрослой поликлиник в ЖК «Инновация».

Обе поликлиники проходят процедуру принятия на баланс Одинцовской областной больницы. Медицинские учреждения расположены на первых этажах в соседних зданиях на бульваре Эйнштейна. Каждая из поликлиник рассчитана на 62 посещения в смену.

Строительные работы на объектах завершены, также до конца августа установят аппараты для УЗИ.

«С сегодняшнего дня начинаем процесс приёма поликлиник на баланс Одинцовской областной больницы. Дальше будем сразу подавать документы на лицензирование, чтобы максимально быстро открыть оба медучреждения. На все процедуры потребуется от месяца до полутора. Отмечу, что поликлиники будут работать не только для жильцов ЖК «Инновация», но и для всех жителей Новоивановского», — сообщил глава Андрей Иванов.

Во время инспекции глава муниципалитета поручил компании-застройщику организовать парковочные места для посетителей поликлиники.

«Дома активно заселяются, многие собственники уже делают ремонты. Поэтому будут нужны парковочные места не только для тех, кто здесь живет, но и для пациентов поликлиники», — подчеркнул глава муниципалитета.

Напомним, что взрослые пациенты смогут получить квалифицированную помощь терапевта, отоларинголога, акушер-гинеколога, офтальмолога и хирурга. В детской поликлинике будут функционировать кабинеты вышеперечисленных специалистов за исключением терапевта и акушера-гинеколога. Прием будет вести педиатр и гинеколог. Современные процедурные кабинеты, перевязочные, регистратуры, прививочные и административные помещения предусмотрены в обеих поликлиниках.