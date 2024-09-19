Готовность поселка Сосны к отопительному сезону проверил глава Одинцовского округа

В Одинцовском городском округе практически завершена подготовка к осенне-зимнему периоду. Осенью и зимой жилой фонд муниципалитета будут обеспечивать теплом 210 котельных — все они прошли плановую профилактику. Глава муниципалитета проконтролировал качество работ, проведенных в поселке Сосны. Тепло и горячее водоснабжение здесь обеспечивает котельная, построенная в 1969 году. В 2013-м она прошла глубокую модернизацию.

«В котельной установлены 3 мощных газовых котла общей мощностью почти в 17 Гкал в час, — уточнил Андрей Иванов. — Объект полностью автоматизирован. Более того, параметры давления и температуры теплоносителя в системе в режиме реального времени заносятся в специальный электронный журнал и отправляются в областное Министерство энергетики».

Летом специалисты «Одинцовской теплосети» провели техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования, включая системы автоматики и водоподготовки. На случай нештатных ситуаций на территории котельной установлен мощный дизельный генератор и создан аварийный резерв топлива.

«Котельная подает тепло и горячую воду в 32 многоквартирных дома, 2 ведомственных детских сада и амбулаторию, — отметил Андрей Иванов. — В муниципалитете работы по подготовке многоквартирных домов к зиме практически завершены. Жилищно-коммунальный комплекс Одинцовского округа насчитывает 2161 МКД. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили почти 94% из них».

Также глава осмотрел расположенный в поселке центральный тепловой пункт. Здесь было проведено техническое обслуживание теплообменников, насосного оборудования, регуляторов, запорной арматуры, электросилового хозяйства.

«После ремонтов на объектах теплосети прошли гидравлические испытания. По их итогам коммунальщики выполнили локальный ремонт проблемных участков, промыли их и испытали повторно. Готовность абонентов к осенне-зимнему периоду подтверждена соответствующими актами», — сообщил начальник управления теплоснабжения АО «Одинцовская теплосеть» Александр Голубев.

Представителями компании в областное Минэнерго и Ростехнадзор направлена справка о том, что все объекты, обслуживаемые АО «Одинцовская теплосеть», к отопительному сезону готовы.