Готовность ремонта школы №2 в Звенигороде составляет 98%

Глава муниципалитета Андрей Иванов и председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская проверили ход ремонтных работ на объекте.Уже 1 сентября ребята смогут приступить к занятиям в стенах обновленной школы.

Здание было возведено в 1961 году. В рамках капитального ремонта в нем отремонтировали внутренние помещения, обновили входные группы и кровлю, установили новые окна. Специалисты реконструировали пищеблок, облицевали и утеплили фасады. В настоящее время на объекте проходят пуско-наладочные работы. Рабочие выполняют чистовую отделку, уборку помещений и собирают мебель.

Параллельно специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории. Вскоре здесь появится современный стадион: рабочие подготавливают место для строительства, выполняют установку бордюров и сварку трибун. Андрей Иванов поручил доработать спортивный объект: установить по периметру металлические шесты, огражденные сеткой.

Кроме того, глава округа обратил внимание на необходимость использовать старое помещение трансформаторной подстанции, находящейся на территории образовательного учреждения.

«Оборудование трансформаторной подстанции будет перемещаться в другое место, а это здание нужно привести в порядок и далее использовать под склад спортивного инвентаря, который необходим на стадионе», — отметил Андрей Иванов.

На территории школы установлен памятник Михаилу Андреевичу Пронину, который также приведут в порядок. Кроме того, крыльцо школы облицуют гранитом. В преддверии 1 сентября родители смогут принять участие в высадке деревьев на пришкольной территории. Также для них организуют экскурсию по обновленной школе.