Готовность служб к содержанию дорог зимой рассмотрели на совещании в Ступино

Во вторник, 18 ноября, под руководством главы округа Сергея Мужальских в городском округе Ступино прошло общегородское еженедельное совещание.

«Обслуживаемая сеть муниципальных автодорог составляет 1112,32 км. Зимой на уборке и содержании дорожной инфраструктуры будут задействованы 65 единиц техники и 30 дорожных рабочих. Все машины переоборудованы для работы в зимних условиях, рабочие обеспечены необходимым инвентарем», — доложил профильный заместитель главы округа Максим Жуков.

Докладчик проинформировал, что для обработки дорожного полотна в округе заготовлено 15 тыс. тонн противогололедных материалов. После выпадения снега уборка будет проводиться по определенной первоочередности: в приоритете — магистрали, подъезды к школам и поликлиникам, остановки, тротуарные зоны. Цифровые системы СКПДИ и РНИС в режиме реального времени позволят контролировать уборку: оперативность выхода техники и качество выполненных работ.

На совещании также согласовали логистику вывоза снежных масс. На пяти площадках снег будет размещаться временно. Они находятся на улице Промышленной в городе Ступино, возле деревни Колычево и села Верзилово, вблизи военного городка в поселке Михнево, на участках у поселка Малино.

В зимний период времени продолжится ямочный ремонт. Муниципальные контракты уже заключены. Специалисты будут использовать литой асфальтобетон. Работы позволят обеспечить в зимний период времени доступность проезда к населенным пунктам.