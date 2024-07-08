Готовность строительства школы в Котельниках на 2000 мест достигла 75%

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин сообщил, что строительство школы на 2000 мест находится в активной стадии. Более 75% оценивается готовность строительного объекта на данный момент.

«Строительство образовательных учреждений - это инвестиция в будущее наших детей. Мы создаем пространство, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал, получить качественное образование и реализовать себя в жизни», — отметил Глава округа.

В здании новой школы откроют современные учебные классы, которые оснастят новым оборудованием, интерактивными досками и мощным интернетом. Для изучения физики, химии, биологии, информатики и других профильных дисциплин в школе будут функционировать специализированные лаборатории.

В школе предусмотрено комфортабельное пространство для проведения мероприятий, концертов и спектаклей. Спортивные залы оборудуют инвентарем для проведения занятий различными видами спорта.

«Уверен, что новый учебный комплекс станет гордостью нашего города и даст новый импульс развитию образования в регионе», — отметил Сергей Жигалкин.

В настоящее время бригада рабочих проводит отделку помещений и монтаж инженерных сетей, в пищеблок и образовательные классы устанавливают необходимое оборудование и мебель. Параллельно выполняют благоустройство пришкольной территории.

Ранее мы сообщали, что глава округа Сергей Жигалкин в торжественной обстановке поздравил выпускников с окончанием школы.