«Говорит только об одном»: выяснилось, почему вам постоянно снится один и тот же человек

Большинство людей считают сны продуктом подсознания, а некоторые видят вещие сновидения, которые даже могут предостеречь от опасностей. Иногда бывает так, что вам несколько раз подряд снится один и тот же человек. Попробуем выяснить, что это может значить.

Знаменитый шаман Елена Батыр рассказала, о чем говорят такие сны в шаманизме и стоит ли воспринимать их в качестве сигнала об угрозе.

«У нас считается, что, если человек, о котором вы даже не вспоминали, вдруг приснился вам — значит, он думал о вас», — заявила Батыр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Насколько часто человек думает о вас, можно понять по частоте его появлений в ваших сновидениях, продолжила собеседница.

«Если несколько раз снится или даже постоянно, значит этот человек очень часто думает о вас. У нас в шаманизме это говорит только об одном. Никакой опасности или других знаков подобные сны в себе не несут», — пояснила Батыр.

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