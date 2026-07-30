Креветки, лосось и объятия на диване: британец раскрыл секреты долголетия своей 31-летней кошки

71-летний житель Великобритании Лесли Гринхоу утверждает, что его кошка по кличке Милли — самая старая в мире. По словам хозяина, питомцу уже 31 год. Секретами долголетия он поделился с Manchester Evening News.

Гринхоу рассказал, что Милли пьет только минеральную воду и никогда не просыпается раньше полудня. Кроме того, он балует кошку креветками, лососем и частыми объятиями на диване. Мужчина называет Милли настоящим бойцом: по его подсчетам, в переводе на человеческий возраст ей около 146 лет.

Кошку завела супруга Гринхоу Паула, которая умерла в 2020 году. По словам хозяина, они оба тяжело переживали потерю: Милли отказывалась от еды и постоянно сидела у него на коленях. Он уверен, что жена гордилась бы долгожительством их любимицы.

Мечта мужчины — попасть с Милли в Книгу рекордов Гиннесса. Однако он сомневается, что это возможно, поскольку у него нет документов, подтверждающих возраст кошки. Несмотря на это, Гринхоу продолжает заботиться о питомце, надеясь, что её долгая жизнь станет примером для других владельцев животных. Он признается, что Милли — не просто кошка, а член семьи, разделивший с ним радости и горести.

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