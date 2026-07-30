Поклонники не узнали Баскова: косметолог раскрыла секрет преображения артиста

Поклонники Николая Баскова были озадачены, увидев недавние фото артиста, — настолько сильно изменились его черты, что многие попросту не узнали кумира. Мгновенно разлетелись слухи о тотальной пластической операции, однако настоящая причина метаморфозы оказалась куда более прозаичной, но оттого не менее впечатляющей. По мнению врача-косметолога Марият Мухиной, весь фокус в стремительном и значительном снижении веса певца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она уточнила, что достаточно сравнить снимки Баскова в его «пиковой» форме и сегодняшние кадры, чтобы увидеть прямую зависимость: когда уходят килограммы, лицо трансформируется кардинально, обнажая костную структуру, которая раньше была скрыта под слоем жировой клетчатки.

Специалист пояснила механизм таких перемен: при резком дефиците подкожно-жировой прослойки неизбежно появляются провисания кожи, опускаются щеки, углубляются носогубные складки, а овал лица теряет былую плавность. Однако в случае с Басковым этот процесс дал неожиданно эстетичный результат — его лицо приобрело утонченную графичность, черты стали более резкими и выразительными, а пропорции обрели новую гармонию. Но потеря объемов ставит перед специалистами иную задачу: теперь важно работать не над возвращением формы, а над качеством самой кожи — ее плотностью, упругостью и общим тонусом, чтобы избежать эффекта обвисшей маски.

Для этого, как считает эксперт, Баскову могли быть назначены аппаратные методики, такие как RF-лифтинг и лазерная коррекция. В отличие от хирургического вмешательства, эти технологии не требуют скальпеля: радиочастотный ток проникает в глубокие слои дермы, прогревает ткани и заставляет фибробласты активнее вырабатывать коллаген и эластин. В результате кожа уплотняется, контуры лица становятся более четкими, а мелкие морщины и неровности сглаживаются. Лазерные протоколы, в свою очередь, работают точечно — выравнивают микрорельеф, осветляют пигментацию и сужают поры, создавая эффект идеальной текстуры.

Совокупность этих мер, по словам косметолога, позволила артисту добиться впечатляющего омоложения примерно на десять-пятнадцать лет без единого разреза и длительного восстановительного периода. То, что поклонники приняли за работу пластического хирурга, на самом деле оказалось грамотной комбинацией похудения и современных безинъекционных протоколов, доказавшей: иногда радикальная перемена внешности — это не скальпель, а комплексный уход и воля к преображению.

Ранее она перечислила топ-процедур у селебрити.