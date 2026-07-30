64-летняя телесваха Роза Сябитова решила обезопасить себя и своих детей от возможных романтических приключений, включив в завещание необычный пункт.

В интервью изданию NEWS.ru она рассказала, что прописала в документе: как только она найдет молодого супруга, ее сразу должны сдать в психиатрическую больницу.

По словам Сябитовой, это сделано для того, чтобы будущий муж не мог претендовать на ее имущество и не делить его с детьми в случае ее смерти. Телеведущая подчеркнула, что не стремится к отношениям с молодыми мужчинами и считает, что людям лучше строить отношения с ровесниками. При этом и с мужчинами своего возраста вступать в отношения она тоже не хочет.

«Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя… Сама я никаких личных советов детям не даю, какое мое собачье дело?» — отметила телесваха.

Она добавила, что не дает личных советов детям по вопросам отношений, предпочитая не вмешиваться в их личную жизнь. По ее мнению, каждый должен сам строить свою судьбу, а ее задача — быть рядом, если понадобится поддержка.

Ранее Роза Сябитова заявила, что не осуждает Дмитрия Диброва за выбор молодых женщин.