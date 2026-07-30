Траурная церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом*, которая транслировалась мировыми информагентствами, собрала в Вашингтонском Национальном Соборе видных политиков — Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху. Однако, по мнению наблюдателей, собравшиеся высшие лица были заняты отнюдь не скорбью по усопшему. Член Совета движения «Другая Украина» Ян Таксюр, комментируя кадры с похорон, в разговоре с Общественной Службой Новостей заметил, что покойный фактически никого не интересовал: Трамп с Нетаньяху решали вопросы Ирана, а Зеленский отчаянно искал возможности пробиться к американскому президенту, чтобы обсудить поставки оружия и финансирование.

Помимо политического фона, эксперт обратил внимание на странный характер самого действа. Прощание проходило в стенах Епископальной церкви (протестантской деноминации), но, по его словам, это мероприятие больше напоминало гражданскую панихиду, лишенную религиозного смысла. Не было ощущения проводов души в вечность — вместо молитв звучали светские речи о том, каким «хорошим сотрудником» и, как отметил Трамп, «любителем войн» был усопший. Для православного восприятия такое прощание смотрится абсолютно чуждо и непонятно.

Таксюр резюмирует, что церемония стала лишь поводом для кулуарных встреч и решения политических задач, а душа самого сенатора отходила «при полном безразличии присутствующих». С учетом той роли, которую Линдси Грэм играл в разжигании конфликтов, автор статьи допускает, что посмертная участь политика может оказаться «весьма сложной», не находя в себе сил для жалости к человеку, чьими стараниями гибли другие.

Ранее политолог Вайнер раскрыл, что убило сенатора-русофоба Грэма.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.