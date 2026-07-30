Плохое настроение и стресс? Виновником может быть интернет

Проблемное использование интернета связано с худшим настроением, повышенным стрессом и пренебрежением другими делами, пишет Talker News. Исследование Университета Дуйсбурга — Эссена, опубликованное в научном журнале PLOS One, показало: главным механизмом, который снова тянет человека в сеть, становится не само плохое настроение, а моментальная тяга зайти онлайн.

Ученые изучили данные 900 взрослых из Германии, которые хотя бы раз за последний год пользовались онлайн-играми, соцсетями, интернет-магазинами, порнографией или азартными сервисами. В зависимости от выраженности поведения их отнесли к группам патологического, рискованного или непроблемного использования, где первая группа демонстрировала нездоровую тягу, а последняя — вполне устойчиво справлялась с желанием взять телефон в руки.

После интервью участники 14 дней каждый вечер заполняли короткие анкеты. Они сообщали о стрессе, настроении, желании вернуться к интернету, времени онлайн, удовольствии, отдыхе и делах, которые из-за этого были отложены.

По словам ведущего автора исследования социолога Сильке Мюллер, более частое использование сети было связано с худшим настроением, большим стрессом, более долгим пребыванием онлайн и большим ущербом для повседневной жизни.

Соавтор работы Андреас Олькер отметил, что именно чувство соблазна оказалось центральным звеном. Поэтому профилактика и терапия могут быть эффективнее, если учить людей распознавать и переживать моменты тяги к интернету, а не работать только с симптомами, то есть со стрессом и чувством неудовлетворенности.