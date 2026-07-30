Работы по модернизации очистных сооружений завершатся в 2026 году в Коломенском округе
В Коломне в декабре 2026 года завершится модернизация очистных сооружений
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Работы по модернизации очистных сооружений завершатся в декабре 2026 года у поселка Сергиевский Коломенского округа. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас сооружения принимают около 60 тыс. кубометров стоков в сутки. После реконструкции их проектная мощность составит 130 тыс. кубометров в сутки. При этом качество очистки перед сбросом в Оку значительно повысится.
Застройщиком выступает муниципальное предприятие «Тепло Коломны». Модернизация проводится поэтапно и без остановки работы объекта. Сейчас степень строительной готовности составляет 61%.
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