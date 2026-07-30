IIHF оставила Россию без хоккейного ЧМ-2027: совет федерации отклонил заявку из-за «опасений по поводу безопасности»

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборную России до участия в чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российская сторона направила официальный запрос на допуск к пяти турнирам сезона-2026/27: мужскому и женскому чемпионатам мира, молодежному первенству (U20), а также юниорским турнирам среди юношей и девушек (U18). Однако совет федерации удовлетворил просьбу лишь частично, отклонив заявки на четыре из пяти соревнований. Таким образом, российские хоккеисты пропустят мужской ЧМ-2027, молодежное первенство и оба юниорских турнира.

В качестве причины отказа IIHF назвала «сохраняющиеся опасения по поводу безопасности и целостности спорта». Эту формулировку федерация использует с 2022 года, когда российские сборные были отстранены от большинства международных стартов.

Единственным исключением стал женский чемпионат мира 2027 года. Его судьбу совет IIHF рассмотрит отдельно на заседании в ноябре 2026 года. К этому моменту федерация планирует повторно оценить риски и принять окончательное решение. Таким образом, у российских хоккеисток пока сохраняется теоретический шанс на участие.

Российские хоккейные сборные отстранены от международных турниров под эгидой IIHF с конца февраля 2022 года. Для мужской национальной команды это будет шестой подряд чемпионат мира, который она пропустит. Ранее дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27, однако после повторного анализа совет подтвердил запрет.

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