Медведю Кузе перед переездом в Клин сделают «человеческую» диагностику

Медведь Кузя, которого сотрудники клинского парка-приюта «Земля прайда» привезли из Красноярска, прибыл в Москву на обследование. Животному предстоит пройти КТ и МРТ, чтобы выяснить причины проблем с задними лапами. Из-за крупных размеров самца диагностика может оказаться сложной — не исключено, что он не поместится даже в самые большие аппараты столичных ветклиник, узнал REGIONS .

Спасенный из Красноярска медведь Кузя готовится к серьезному медицинскому обследованию. Волонтеры «Земли прайда» доставили 30-летнего самца в Москву, где специалисты проведут компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Эти исследования помогут понять, что именно случилось с задними конечностями животного и можно ли восстановить их функцию.

Проблема в том, что Кузя — очень крупный медведь. Как пояснили в парке-приюте, существует риск, что он просто не поместится в томографы даже ведущего ветеринарного центра столицы. Однако врачи надеются найти способ провести полную диагностику.

Если выяснится, что изменения в суставах или позвоночнике необратимы, Кузе все равно обеспечат достойный уход. В «Земле прайда» заверили: животное получит правильное симптоматическое лечение и внимание врачей до конца своих дней.

История Кузи началась много лет назад — он был спасен из лесного пожара и передан на передержку. Владельцы оставили его у себя, поскольку никто не захотел забирать медведя обратно. Он жил в любви и заботе, но потом случилась беда. Когда владельцы обратились за помощью, никто не откликнулся — кроме сотрудников «Земли прайда», которые, несмотря на нехватку мест, отправились за Кузей в Красноярск.

Сейчас медведь находится под наблюдением врачей. Его история продолжается в новом месте — с надеждой на правильный диагноз, лечение и заботу.