«Мне есть кого трогать в жизни»: Анна Седокова ответила на слухи о романе с женатым адвокатом

43-летняя певица Анна Седокова в очередной раз оказалась в центре внимания — на этот раз из-за слухов о возможном романе с адвокатом Михаилом Терехиным, который ранее состоял в отношения с телеведущей Ксений Бородиной, сообщает Super. Певица не стала игнорировать домыслы поклонников и с присущим ей чувством юмора ответила на вопросы подписчиков.

Все началось с того, что одна из подписчиц обратила внимание на близкое общение Седоковой с женатым мужчиной и спросила о характере их отношений. Анна не стала уходить от ответа, но и не придала ситуации драматичности. По ее словам, они с Терехиным подружились на съемочной площадке, а о его семейном положении певица даже не знала.

«Он никогда не рассказывал мне о наличии штампа в паспорте», — объяснила она.

Седокова призналась, что они с Терехиным лишь посмеялись над предположениями поклонников.

«Поверьте, мне есть кого трогать в жизни. И я не лапаю, я очень нежно трогаю», — с иронией ответила певица.

Артистка подчеркнула, что не видит повода для скандала в своем взаимодействии с Терехиным, и призвала фанатов не искать сенсаций там, где их нет.

Ранее певица Анна Седокова возмутилась отменой концерта в Москве.