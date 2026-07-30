Свыше 200 ярмарок проведут в Московской области в августе
Жителей Подмосковья в августе ждет более 200 ярмарок
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в августе проведут 226 ярмарок. Мероприятия состоятся в 37 округах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Больше всего ярмарок планируется провести в следующих округах: Щелково, Красногорск, Орехово-Зуево и Зарайск.
Жители смогут посетить тематические ярмарки, ярмарки фермерских продуктов, к примеру «Яблочный спас», «Рыбный день», «Сделано в Подмосковье», «Новый сезон 2026».
Подробная информация о местах и времени проведения ярмарок доступна здесь.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики в области.