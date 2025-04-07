ГП намерена изъять крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата Круглова

Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием конфисковать активы крупнейшего производителя поливинилхлорида (ПВХ) в стране — АО «Саянскхимпласт». Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

В числе ответчиков значатся бывший депутат и экс-глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов и его семья, на имущество которых уже наложен арест.

Согласно материалам дела, Круглов, совмещая бизнес и государственную службу, нарушил закон. С 2000 по 2016 годы он, занимая должность руководителя заксобрания региона, основал дочерние фирмы, за счет которых были выведены производственные мощности. Это привело к последующему банкротству ОАО «Саянскхимпром» в 2003 году.

В прокуратуре указали на то, что Круглов использовал свой депутатский статус для получения личной выгоды. Обладая доступом к служебной информации, он заключал выгодные контракты и обеспечивал налоговые льготы для своего предприятия.

В 2014 году Круглов получил гражданство Кипра, а в 2016 году ликвидировал кипрский офшор, переведя контроль над активами на своих родственников и инициировав внесение имущества в уставные капиталы других компаний. В ГП отметили, что все это указывает на попытки легализации незаконно нажитых в РФ доходов.

Кроме того, после начала специальной военной операции (СВО) Круглов увеличил объем дивидендов.

Изначально иск должен был рассматриваться в Иркутской области, однако прокуратура добилась проведения судебного процесса в Москве.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил об аресте имущества одного из чиновников Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на 480 млн руб.