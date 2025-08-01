ГП подала иск об изъятии 49 объектов недвижимости у экс-мэра Вологды и его семьи

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять 49 объектов недвижимости, доли в коммерческих предприятиях и денежные средства у бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, его семьи и ближайшего окружения, сообщил ТАСС. Имущество, по версии следствия, было приобретено на средства, полученные преступным путем.

Шулепову инкриминируют получение взяток на сумму 11,3 млн руб. за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, экс-мэр, пользуясь должностным положением, незаконно получил из муниципальной собственности недвижимость стоимостью не менее 90 млн руб.

Отдельное обвинение касается мошеннических схем при переселении граждан из аварийного жилья.

Экс-мэр был задержан 15 мая 2024 года и вскоре арестован. Находясь в следственном изоляторе (СИЗО), Шулепов перенес инсульт и отказался от мандата депутата Законодательного собрания Вологодской области. В мае 2025 года следствие завершило расследование и направило уголовное дело в суд.

Первый заместитель генерального прокурора обратился в Вологодский городской суд с требованием об изъятии имущества. Суд уже удовлетворил ходатайство о наложении ареста на 49 объектов недвижимости, коммерческие доли и счета 14 фигурантов дела. Предварительное заседание назначено на 21 августа.

Ранее сообщалось, что бывшего главу района Курганской области Ивана Светличного с третьего раза осудили за взятку.