Грабители-угонщики отняли у кемеровчанина Mercedes на сделке по продаже

Житель Кемерова лишился Mercedes-Benz из-за мужчин, которые вместо покупки иномарки решили устроить засаду и отнять машину силой. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мужчина выставил объявление о продаже дорогостоящей машины на сайте, а вскоре с ним связались неизвестные. Ему предложили обмен с доплатой, на что сибиряк в итоге согласился. Однако после прибытия в Заводский район владельца легковушки окружили трое мужчин. Под угрозой расправы с предметом, похожим на пистолет, они стали требовать деньги и ключи от иномарки.

Злоумышленники успешно отняли транспорт и уехали. В салоне и потайных местах не нашли денег и ничего ценного. Машину в результате бросили за городом.

После обращения в полицию начали розыск угонщиков. Ими оказались молодые жители Кемерова. Они ответят за содеянное по уголовному делу. Обоим «светит» до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что федеральная служба безопасности России раскрыла подробности о попытке угона вертолета ВКС.