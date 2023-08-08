Грачева рассказала, доступны ли простым россиянам протезы, которые получил Костомаров

Известный российский фигурист Роман Костомаров, потерявший конечности и переживший несколько операций из-за сепсиса и некроза, похвастался в социальных сетях новыми протезами. На них спортсмен может даже бегать и прыгать. Он не унывает и продолжает бороться.

Телеведущая Маргарита Грачева, которая лишилась кистей рук из-за бывшего мужа, порадовалась за фигуриста и поддержала его.

«Чем быстрее человек получает протез, тем быстрее он может вернуться если не к обычной жизни, потому что жизнь его меняется кардинально, то хотя бы к тем делам, которыми он был занят раньше», — отметила Грачева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такого же мнения придерживается и российский психолог Виктория Шигалович.

«Протезы помогают и с точки зрения психологии. Конечно, важно чувствовать себя полноценным человеком и физически, и ментально, вновь ощутить себя целостной личностью после сложнейшей операции», — сказала эксперт.

Грачева также оценила протезы Костомарова. Она подчеркнула, что их могут позволить себе и простые россияне, не только знаменитости. Но есть нюанс.

«Вопрос в том, насколько это быстро. Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет. Долгое время человек, по сути, может быть без рук или без ног», — поделилась Грачева.

При этом, отметила Маргарита, если у человека в индивидуальной программе реабилитации прописано, что ему нужен протез, он может получить его от государства.

«Такой же протез, как я делала в Германии, например, я получала потом в России. Но вопрос сейчас во времени и в том, что очень многих деталей из-за санкций нет. Люди с ампутацией из-за этого очень сильно страдают. Потому что ждешь ремонта иногда даже до полугода», — призналась собеседница.

Напомним, бывший муж Маргариты Грачевой несколько лет назад увез ее в лес в подмосковном Серпухове и отрубил ей кисти обеих рук. Одну врачам удалось пришить, другую впоследствии заменили бионическим протезом. Рита сумела выстоять перед лицом страшных невзгод, начать новую жизнь, обрела популярность.

Ранее знаменитый российский фигурист показал первую тренировку после выписки.