Град не страшен: как подобрать идеальный тент для машины

Капризы погоды способны за один градовый шквал превратить ухоженный автомобиль в решето из вмятин и трещин. Чтобы не столкнуться с дорогостоящим кузовным ремонтом, водители все чаще присматриваются к специальным защитным тентам. Общественная служба новостей разобралась, на какие параметры обращать внимание, чтобы укрытие действительно выдержало удар стихии.

Град бьет не только по крышам, но и по кошельку: разбитые стекла, покореженный капот и выбитые зеркала — типичные последствия летней грозы. Штормовой дождь в этом плане менее коварен. Опытные автовладельцы предпочитают подстраховаться заранее и приобретают защитный чехол.

Правильно подобранный аксессуар решает сразу четыре задачи: предотвращает сколы на лакокрасочном покрытии, спасает салон от перегрева и птичьих «сюрпризов», сохраняет товарный вид машины и отбивает затраты на ремонт.

Производители предлагают четыре основных типа. Мягкие тканевые варианты с ПВХ-пропиткой легки и доступны по цене, но легко растягиваются и слабо сопротивляются крупным ледяным шарам. Поролоновые модели гасят удары за счет амортизации, однако весят больше, быстрее изнашиваются и стоят дороже. Твердые пластиковые или композитные конструкции — самые стойкие и долговечные, но их минусы в весе, сложности монтажа и высокой цене. Комбинированные версии из смесовых материалов считаются универсальными, хотя требуют более тщательного ухода.

Чтобы не прогадать, стоит измерить длину, ширину и высоту конкретной модели авто. Лучше брать чехол с небольшим запасом — так он плотнее приляжет и не будет хлопать на ветру. Материал должен быть водоотталкивающим, с УФ-фильтром и усиленными швами. Для борьбы именно с градом предпочтительны армированные или пластиковые покрытия, а отзывы реальных покупателей помогут отделить маркетинг от реальности.

Простота натяжки и фиксации — еще один ключевой пункт. Ремни, крючки или присоски удержат чехол при порывах ветра; чем больше точек крепления, тем надежнее. Стоит обратить внимание и на устойчивость к загрязнениям: покрытие должно легко мыться и не терять свойств после дождя.

Пара лайфхаков напоследок: изучать гарантийные обязательства производителя, использовать дополнительные стяжки для лучшего натяжения и регулярно очищать поверхность от пыли. Хранить тент рекомендуется в сложенном виде, избегая перегибов, чтобы ткань не деформировалась раньше времени.