Градсовет одобрил застройку площади Конституции: что вырастет рядом с «Зенитом»

На Градостроительном совете Петербурга, состоявшемся 25 февраля, одобрили проект нового делового квартала в центре города. Два бизнес-центра высотой 75 метров появятся на площади Конституции, по обе стороны от уже существующей 145-метровой башни Leader Tower, известной также как «Зенит».

Заказчиком строительства выступает ООО «Пальмира», концепцию разработало архитектурное бюро «Студия 44» — те же авторы, что проектируют деловой комплекс рядом со «СКА Ареной». Общая площадь каждого из зданий составит около 54 тысяч квадратных метров. Таким образом, Leader Tower, возвышающаяся над площадью, окажется в окружении двух 17-этажных «спутников».

Интересная деталь: в каждом из новых бизнес-центров предусмотрены площади под служебные гаражи — по 9,2 тысячи квадратных метров на здание. Остальные помещения отдадут под офисы и деловое управление. На данный момент не уточняется, когда именно начнутся строительные работы, но сам факт одобрения проекта на Градсовете означает, что концепция получила принципиальное одобрение городских властей.