Куда исчезают часы работы ИИ: руководство Google сделало экстренное заявление после сбоя

Компания Google изменила алгоритм распределения вычислительных ресурсов в нейросети Gemini, из-за чего пользователи платных подписок начали мгновенно лишаться пятичасового лимита всего после одного сложного запроса. Об этом пишет ЮФ.

Переход на кредитную систему тарификации

Американский технологический гигант Google скорректировал правила использования своего искусственного интеллекта Gemini, внедрив динамический механизм учета доступных сессий. На смену стандартному фиксированному количеству обращений пришла гибкая «кредитная» модель. В рамках этого алгоритма объем списываемых ресурсов напрямую зависит от вычислительной сложности и ресурсоемкости конкретного задания. Установленные лимиты обновляются в автоматическом режиме через каждые 5 часов, однако в системе дополнительно предусмотрено строгое ограничение на суммарную активность в течение недели.

Массовые сбои и реакция руководства

Нововведение уже спровоцировало волну критических отзывов и технических неполадок у владельцев премиальных аккаунтов. Один из подписчиков платной категории Google AI Pro наглядно продемонстрировал уязвимость системы, полностью израсходовав весь пятичасовой баланс за единственное обращение. Пользователь попытался сгенерировать видеоматериал с цифровым аватаром. Нейросеть обрабатывала задачу в течение 3–4 минут, после чего выдала ошибку без предоставления итогового результата, но заблокировала дальнейший доступ к сервису. Клиент зафиксировал инцидент на видео и опубликовал доказательства в интернете. Глава подразделения Google Gemini Джош Вудворд публично отреагировал на произошедшее, пообещав детально разобраться в ситуации. Несмотря на это, аналогичные жалобы на чрезмерно жесткие рамки обновленного сервиса продолжают лавинообразно появляться на различных интернет-площадках.