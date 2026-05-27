Хитрый трюк у пирамид: названы признаки кражи данных при покупке билетов в Египте

Администрация нового культурного комплекса GEM у подножия пирамид Гизы объявила о массовом появлении мошеннических веб-ресурсов, которые похищают платежные данные и сбережения путешественников под видом продажи билетов со скидками. Об этом пишет Турпром .

Цифровая угроза у подножия пирамид

Долгожданный запуск Большого Египетского музея спровоцировал ажиотажный спрос среди иностранных гостей, желающих увидеть знаменитые сокровища Тутанхамона. Повышенный интерес к онлайн-кассам оперативно использовали современные интернет-мошенники. Руководство культурного центра было вынуждено опубликовать официальное предупреждение о высокой активности преступных групп. Генеральный директор учреждения Ахмед Гонейм сообщил, что служба безопасности непрерывно выявляет десятки фальшивых страниц в социальных сетях и поддельных сайтов, функционирующих как на территории Египта, так и за ее пределами. Схема обмана строится на визуальном копировании оригинального портала и предложении мгновенного оформления билетов с крупными скидками. В результате ввода реквизитов банковских карт туристы теряют личные накопления и остаются без брони. Совместно с киберполицией Египта заблокировано уже более 50 криминальных адресов, однако на их месте оперативно регистрируются новые дубликаты.

Оценка рисков для российских путешественников

Специалист по египетскому туристическому направлению Фуад эль Гохари проанализировал степень опасности данной ситуации для граждан Российской Федерации. Эксперт отметил, что отдыхающие, прибывающие по классическим путевкам в составе организованных экскурсионных групп из Хургады или Шарм-эш-Шейха, защищены от подобных угроз. Для этой категории клиентов все логистические задачи и централизованный выкуп билетов осуществляют принимающие туроператоры. В основную группу риска входят исключительно самостоятельные путешественники, стремящиеся сэкономить или обойти очереди. В целях безопасности эксперты призывают использовать только один официальный интернет-ресурс, верифицированный министерством древностей страны, и полностью игнорировать предложения сторонних билетных партнеров или неофициальных каналов в мессенджерах.