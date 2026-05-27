По конкретным запросам: Павловский Посад направил гуманитарный груз бойцам ВС РФ

С территории Павлово-Посадского городского округа 26 мая отправился очередной гуманитарный конвой. Получателями груза стали 18 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые сейчас несут службу в Курской, Белгородской, Луганской и Донецкой областях и решают задачи по обеспечению безопасности.

Организаторы пояснили, что сбор вещей производится не обезличенно, а строго на основе персональных заявок каждого из бойцов и их близких. Благодаря такой системе исключаются нецелевые траты ресурсов, и помощь доходит именно до тех, кто в ней нуждается.

Список содержимого конвоя включает легковую машину LADA Kalina, детектор дронов (прибор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов), тепловизионный прицел, специальные антидроновые накидки, масксети, стройматериалы, инструменты, огнетушители, продовольствие и бытовую технику.

Помимо этого, военнослужащим передали личные посылки от родственников: письма, подарки и слова поддержки. Отправленный груз — итог совместных усилий местной администрации, добровольцев, простых жителей округа и всех неравнодушных.