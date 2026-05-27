Бузова рассказала о неприятной ситуации на съемках шоу «Звезды в джунглях»

В Доминикане сейчас жарко не только от солнца, но и от страстей: там идут съемки восьмого сезона популярного реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ведущая Ольга Бузова, которая привыкла к вниманию, поделилась с поклонниками подробностями своего отдыха, который, мягко говоря, не задался, пишет The Voice.

По словам звезды, в проекте собрались самые яркие игроки всех предыдущих сезонов, но проблемы начались не на шоу, а до него.

Бузова рассказала, что все пошло не так с самого утра. Певица вышла на пляж и захотела размяться, сыграв в теннис, однако мужчины, которые обычно без проблем освобождали корт, на этот раз проявили несговорчивость. Как отметила певица, молодые люди наотрез отказались уступить ей. У нее был всего час до работы, и, несмотря на попытки договориться, ей пришлось ретироваться ни с чем. Но это было только начало. Следующий удар нанесла стихия.

«Такой был ливень! Грохот, гром гремел», — отметила Бузова.

Звезда сериала «Равиоли Оли» сняла видео после окончания рабочего дня, где предстала промокшей до нитки и замерзшей.

И, наконец, главное разочарование: Ольга призналась, что за пять дней пребывания в Доминикане ни разу не искупалась в море. Сначала она переживала по поводу укусов, потом боялась получить синяки, а теперь, по ее словам, переживает за все вместе.

Поклонники, конечно, посочувствовали, но некоторые ехидно заметили, что главные звездные «страдания» выглядят довольно комично.

