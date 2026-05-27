Жители Московской области могут подать заявку на создание родового захоронения онлайн

Жители Московской области получили возможность дистанционно оформить семейное (родовое) захоронение — для этого достаточно воспользоваться порталом госуслуг региона. По данным пресс‐службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с начала года услугой уже воспользовались около 200 человек.

Чтобы подать заявление, нужно зайти на региональный портал госуслуг и перейти в раздел «Документы» → «Организация захоронений». Далее потребуется выполнить несколько шагов: авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму, загрузить электронные копии необходимых документов в установленном формате, а также выбрать удобный МФЦ, куда нужно будет принести оригиналы для сверки.

Сервис позволяет оформить разные типы захоронений: родственные, почетные, воинские. Важные условия предоставления услуги: оформление полностью бесплатное, срок оказания услуги — не более 8 рабочих дней с момента подачи заявки.

