Горичник под Бронницами: чем полезен и чем опасен редкий цветок, который можно принять за сорняк

Белые скромные соцветия, напоминающие своей формой укропные зонтики, большинство людей привыкло называть одним общим словом — «кашка». При этом прохожие зачастую понятия не имеют, на какое по-настоящему ценное растение они наткнулись. В окрестностях Бронниц немного раньше положенного срока распустился горичник. С виду он довольно неприметен, однако цветок этот редкий и по-своему драгоценный. Какую пользу он может принести человеку и в каких ситуациях способен навредить, порталу REGIONS разъяснил ботаник и фитотерапевт Михаил Круглов.

Речь идет о горичнике горном (лат. Oreoselinum nigrum Delarbre). Это многолетнее травянистое растение относится к семейству зонтичных (Apiaceae). В народе его также называют горногоричником большим, горногоричником черным или горной петрушкой.

Данная культура практически лишена листьев, но при этом способна вытягиваться почти на метр в высоту. В верхней части стебель начинает слабо ветвиться. Цветет растение соцветиями: центральный зонтик насчитывает от 20 до 30 лучей, лепестки имеют белую или розоватую окраску.

Благодаря своему составу горичник обладает желчегонным, тонизирующим, мочегонным, спазмолитическим и антисептическим действием. В народной медицине отвар корней употребляют при отеках различного происхождения, а отвар травы — как антисептик при глазных болезнях. Ранее из корней изготавливали препарат «орангелин», который рекомендовали при спастических колитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», — рассказывает Круглов.

Специалист обращает внимание, что сок этого растения при попадании на кожу у некоторых людей способен спровоцировать аллергию или вызвать дерматит. Кроме того, в ряде регионов горичник занесен в Красные книги как исчезающий вид. В Московской области ему присвоена первая категория редкости. Также растение охраняется на территориях Калужской и Псковской областей, в Республике Татарстан.

