«Граф Монте-Кристо» обошел Булгакова: неожиданный книжный расклад в двух столицах

Аналитики сервиса «КИОН Строки» выяснили, что литературные вкусы двух столиц заметно расходятся. Москвичи отдали предпочтение приключенческой классике, тогда как петербуржцы сделали ставку на мистический роман, сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование.

Опрос охватил читательские привычки жителей обоих мегаполисов. В числе наиболее востребованных жанров в Москве и Санкт-Петербурге оказались фэнтези, детективы и актуальная проза. Однако при выборе конкретных произведений города разошлись. Самой читаемой книгой в столице признан «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Жители Северной столицы чаще обращаются к булгаковскому «Мастеру и Маргарите». В общий топ также вошли «Атлант расправил плечи», «Железное пламя», «Тоннель», «Четвертое крыло», «Братья Карамазовы» и «Анна Каренина».

Портрет московского читателя оказался преимущественно женским. Наибольшую долю потребления — 17,6 процента — обеспечивают горожанки в возрасте от 45 до 54 лет. Следом расположилась группа 55–64 лет с показателем 13,3 процента, а замыкает тройку лидеров аудитория 35–44 лет, формирующая 12,2 процента трафика. Мужская половина проявила себя заметно скромнее: самая активная возрастная категория — 45–54 года — заняла лишь 11 процентов.