График приема граждан в приемной Правительства на март утвердили в Московской области

В Подмосковье утвердили график приема граждан в Приемной Правительства Московской области на март. Также были утверждены графики личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья и график приема жителей адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

К примеру, 5 марта с 10:00 прием будет вести министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков, а 13 марта с 10:00 — министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова.

Ознакомиться с полным графиком приема жителей в Приемной областного Правительства можно по этой ссылке. Полный график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов представлен здесь.

Адвокаты будут принимать жителей 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 марта с 10:00 до 14:00. Подробная информация представлена здесь.