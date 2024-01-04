График приема граждан в приемной Правительства Подмосковья утвердили в регионе

Губернатор Подмосковья утвердил график приема граждан в приемной областного Правительства на январь. Также в регионе были утверждены графики приема граждан в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья и в приемной областного Правительства адвокатами региональной коллегии адвокатов.

Так, 10 января с 10.00 ведется прием министра областного Правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, 11 января с 10.00 — главы Минобразования региона Ильи Бронштейна, с 15.00 — министра правительства по госнадзору в строительстве Артура Гарибяна и главы Минэкологии Тихона Фирсова.

12 января с 10.00 ведется прием главы Минсоцразвития Людмилы Болатаевой, с 15.00 — главы Минкультуры и туризма Василия Кузнецова. 15 января с 10.00 — прием председателя Комитета по ценам и тарифам Ирины Доркиной, с 15.00 — главы Мособлимущества Натальи Адигамовой.

16 января с 15.00 на вопросы жителей ответит глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе, 17 января с 10.00 — глава Минздрава Алексей Сапанюк, с 15.00 — глава ГУРБ Кирилл Карасев.

Полная версия графика представлена здесь. График приема адвокатов представлен здесь. График работы приемных ведомств представлен здесь.