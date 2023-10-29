Грамоту от командира части за особые отличия вручили участнику СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Новость о награждении мужа стала полной неожиданностью для нашей семьи.
«Он сам по себе скромный. В мае говорил о том, что какие-то боевые задачи выполнил. Его еще командир похвалил за то, что свои позиции не бросил», — поделилась Лилия, жена бойца. ⠀
Дома в Подольске главу семейства также ждут 12-летняя дочь и семилетний сын. Многие жители округа стараются поддерживать героического земляка и его товарищей. В благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска» от неравнодушных горожан и предприятий регулярно поступает финансовая помощь нашим воинам. Ежедневную работу по приёму необходимых вещей продолжает Волонтёрский центр на ул. Ульяновых, 1. Информация по телефону: 8(4967)50-04-93.