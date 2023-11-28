«Грандиозная перезагрузка»: молодые парламентарии Подмосковья готовятся изменить политические устои всей России

Новые актуальные принципы работы молодых парламентариев представили в Московской области. Эти «заповеди» могут кардинально изменить политические устои и повлиять на взгляды современного поколения, в дальнейшем распространиться по всей России.

О нововведениях рассказали на форуме Московского областного молодежного парламентаризма, где также прошло первое заседание нового созыва МОМП.

«Форум продлится два дня, и за это время юные парламентарии смогут пообщаться друг с другом, познакомиться с депутатами Госдумы и Мособлдумы, пройти обучение и принять участие в политических викторинах. МОМП ждет грандиозная перезагрузка. Новая идеология, новая структура, новые идеи», — поделилась Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы.

Молодые парламентарии Подмосковья планируют строить свою работу на 10 основных принципах, основанных на внимании к желаниям граждан, необходимости четко и результативно реагировать на современные вызовы.

Как стало известно на форуме, МОМП собирается развиваться командой, прислушиваться к людям, осуществлять чуткую власть и так называемую демократуру — демократию при обсуждении, диктатуру при выполнении.

Уже сегодня молодые парламентарии настраиваются на результат и достижение поставленных целей, планируют учитывать только объективные показатели при принятии кадровых решений, старательно и честно трудиться для улучшения жизни в Подмосковье, развивая законодательные инициативы.

Помимо этого, на форуме представили талисман МОМП — матрешку, один из самых узнаваемых символов России, только в современном обличии.

Ранее уникальную подмосковную матрешку признали самой большой в мире.