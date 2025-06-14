Военнослужащие штурмового подразделения 80-го гвардейского танкового полка, награждённого орденом Красного Знамени, из 90-й гвардейской танковой дивизии, подняли российский флаг в освобождённом населённом пункте Петровское в Донецкой Народной Республике. Соответствующий видеоролик был опубликован в нескольких российских сообществах в социальных сетях.

Один из участников боевых действий подчеркнул, что именно их товарищи по оружию стали одними из первых, кто перешёл административную границу Днепропетровской области. Затем он привёл цитату из выступления президента Владимира Путина, касающуюся границ России.

«Как сказал наш верховный главнокомандующий, границы России нигде не заканчиваются», — сказал военнослужащий.

Напоминаем, что 12 июня Министерство обороны Российской Федерации проинформировало об освобождении населённых пунктов Петровское и Алексеевка, расположенных в Донецкой Народной Республике.