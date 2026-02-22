Границы стираются: Россию и Беларусь решили объединить одной дорогой

Соседние области двух стран свяжут новые железнодорожные маршруты. Первые электрички планируют пустить уже в апреле, а в перспективе сеть охватит и другие приграничные территории, пишет Абзац.

Россия и Белоруссия договорились о развитии трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. По словам первого заместителя начальника объединения «Белорусская железная дорога» Александра Хорошевича, в ближайшее время электрички соединят несколько соседних регионов.

Старт проекту будет дан уже в апреле. Первыми маршрутами станут Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша. Хорошевич подчеркнул, что это лишь первый этап создания единого транспортного пространства в рамках Союзного государства. В дальнейшем планируется организовать движение между Псковской и Витебской областями, а также связать Брянскую область с Гомельской.

Новые маршруты позволят жителям приграничных территорий быстрее и удобнее перемещаться между странами. Запуск электричек открывает перспективы для расширения совместного железнодорожного сообщения и укрепления связей между соседними регионами.