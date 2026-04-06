Центральная площадь Королева перестала быть просто городским пространством. Теперь это интерактивная модель Солнечной системы, передает REGIONS . Крупные макеты планет установили здесь к старту Всероссийской недели космоса, которая открылась 6 апреля у Центрального Дворца культуры имени М. И. Калинина.

Событие имеет федеральный статус — соответствующий указ подписал президент России. Но открытие в Королеве, который по праву называют космической столицей страны, прошло в необычном формате. Вместо традиционных церемоний с речами и ленточками жители увидели настоящую космическую инсталляцию под открытым небом.

Макеты планет выполнены из плотного материала и стилизованы под небесные тела. Внешне они напоминают огромные воздушные шары, но форму держат уверенно и выглядят максимально реалистично. Каждая планета отличается по цвету и деталям — от серого каменистого Меркурия до гигантского полосатого Юпитера. Эффект присутствия в космическом пространстве создается практически полный.

Рядом с инсталляцией развернули большой шатер, где и сосредоточена основная программа. В первый же день у гостей появилась возможность встретиться с настоящим космонавтом, посетить фотовыставку «Семья героев. Космос», посвященную семьям тех, кто посвятил жизнь орбитальным полетам. Особый интерес вызвало выступление инженера-конструктора и писателя-фантаста Артема Бреля. Гость поделился с посетителями своими научными разработками и взглядом на будущее космонавтики, а также ответил на вопросы.

Праздничная программа не ограничивается центральной площадью. Мероприятия продолжатся в молодежном центре «Космос», где запланированы интерактивные мастер-классы и встречи. Неделя космоса в Королеве только набирает обороты, и впереди у жителей еще несколько дней, наполненных наукой, творчеством и атмосферой настоящего космического праздника. Гравитация здесь, на площади, пока земная, но визуально организаторы сделали все, чтобы гости почувствовали себя в открытом космосе.

