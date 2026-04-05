«Источник вдохновения и интереса к науке»: как в химкинском лицее готовятся ко Дню космонавтики

В химкинском аэрокосмическом лицее в воскресенье, 5 апреля, состоялось патриотическое мероприятие. Оно объединило учеников, преподавателей и приглашенных гостей, сообщила администрация округа.

По данным администрации, главной темой встречи стал предстоящий День космонавтики — одна из самых значимых дат в истории страны. Участникам рассказали о том, как появился этот праздник, подробно осветили ключевые этапы освоения внеземного пространства и вспомнили легендарных людей, благодаря которым Россия стала первой космической державой. Открыл встречу заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

«День космонавтики — это не просто памятная дата, а символ научного прорыва, мужества и стремления к новым открытиям. Наша задача — передать молодому поколению чувство гордости за достижения страны и вдохновить их на собственные свершения», – подчеркнул Александр Васильев.

По данным издания, мероприятие прошло в рамках масштабной программы, которую реализуют в Химках. Ее цели — укрепление связи между поколениями, воспитание гражданской ответственности у молодежи и сохранение исторической памяти.

«Такие мероприятия помогают школьникам не только узнавать новые факты, но и глубже понимать значение исторических событий, чувствовать свою причастность к достижениям страны и осознавать важность преемственности поколений», – сказала Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что благодаря таким встречам представление школьников о космосе становится более живым и осмысленным. Оно превращается в реальный источник вдохновения и пробуждает интерес к науке и технологиям.

