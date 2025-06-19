Граждан России отправили под стражу в ОАЭ: ситуацию обсудили на ПМЭФ

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с главой прокуратуры ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси затронул вопрос о российских гражданах, содержащихся под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума, где Краснов поблагодарил коллегу Аль-Шамси за внимание к проблеме с арестом россиян, а также обсудил смягчение условий содержания некоторых задержанных.

Генпрокурор не назвал конкретных имен или количества находящихся под стражей россиян. Также не раскрывается, какое преступление они могли совершить в ОАЭ.

В ходе диалога сторон Краснов и его коллега подтвердили, что работа по защите граждан РФ и Эмиратов продолжается на взаимной основе.

Ранее стало известно, когда застрявшие в ОАЭ российские туристы вернутся домой. Авиакомпания Air Arabia определила предварительные сроки.