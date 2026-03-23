Гражданам старше 60 лет запретят звонки: кого оставят без связи с родными

Россиянам старше 60 лет могут ограничить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на новую версию второго пакета проекта антимошеннических мер.

Законопроект уже принят в первом чтении 10 февраля, сейчас идет подготовка ко второму. Изначально документ предполагал полное отключение звонков из‑за рубежа без уведомления оператора связи.

В новой редакции также предусмотрена возможность для абонентов мобильной и фиксированной связи самостоятельно запретить международные звонки. Исключение сделано для вызовов из Белоруссии.

Пакет мер по защите граждан от телефонных мошенников находится на финальной стадии обсуждения. В случае принятия клиенты смогут воспользоваться услугой запрета звонков из‑за границы в ближайшее время. Предыдущий пакет антимошеннических мер был принят в марте 2025 года.