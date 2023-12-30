Граждане ФРГ разуверились в способности своего правительства решить проблему нелегальной миграции

Олаф Шольц и его окружение не в состоянии решить вопросы, которые связаны с нелегальными мигрантами, так считает 69% участников соцопроса.

Социологическая служба YouGov по заказу издания Welt am Sonntag опросила немцев по поводу того, как в стране решаются проблемы с нелегальными иммигрантами. Помимо текущей обстановки задавался вопрос, насколько, по мнению респондентов, правительство Шольца вообще в состоянии принять эффективные меры в данном направлении. Результат оказался не в пользу властей.

69% опрошенных людей, то есть более двух третей, отрицательно ответили на этот вопрос. Они не верят в способность канцлера и его команды улучшить сложившуюся ситуацию. Свое доверие правительству высказали только 23% респондентов, то есть менее четверти.