Гражданин Грузии убит при задержании на границе с Южной Осетией

О произошедшем вечером в понедельник, 6 ноября, в районе южноосетинского села Гром инциденте информирует госагентство «Рес» со ссылкой на полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочиева.

По словам Кочиева, сейчас произошедшее обсуждается с грузинской стороной в рамках работающий механизмов по предотвращению и реагированию на подобные инциденты.

«Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия», - цитирует Кочиева агентство.

Полпред добавил, по грузинская сторона горячей линии уже запросила экстренное проведение технической встречи по произошедшему.