Гражданина России арестовали на Кипре по запросу США
Фото: [© РИА Новости / Кристина Афанасьева]
По данным РИА Новости со ссылкой на Минюст США, россиянин Артур Петров был задержан кипрскими правоохранителями еще 26 августа, однако информация в СМИ просочилась только сейчас.
Отмечается, что американский Минюст инкриминирует Петрову незаконный экспорт микроэлектроники и новейших технологий для российских производителей оборонного комплекса.
«Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением», — отметили в Минюсте США.
В ведомстве также уточнили, что Петрова помимо российского, есть еще гражданство Германии.